بايدن يستشهد بحديث نبوي ويحث المسلمين الأمريكيين لمساعدته على هزيمة ترامب

المرشح الديمقراطي: النبي محمد قال: "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان"

حث المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، الاثنين، المسلمين الأمريكيين على الانضمام إليه في المعركة من أجل هزيمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجاءت تصريحات بايدن خلال قمة على الإنترنت تحت عنوان "قمة مليون صوت مسلم"، استضافتها منظمة الدعوة "Emgage Action" لتعبئة الناخبين المسلمين قبل الانتخابات الرئاسية، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وتعهد بايدن بالوقوف إلى جانب الأقليات المسلمة حول العالم، وتابع من الرائع أن تتمكن مجموعتكم "مليون مسلم للتصويت لجو بايدن" من جمع مليون صوت من المسلمين الأمريكيين لدعمي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مستشهدا في ذلك بحديث للنبي محمد عليه السلام: "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان".

وأضاف المرشح الديمقراطي "عليكم أن تفعلوا ذلك في الانتخابات المقبلة".

وثمن بايدن جهود مسلمي الولايات المتحدة، لإسماع صوتهم في المجال السياسي، عبر استخدامهم لحقوق المواطنة التي يتمتعون بها.

ولفت بايدن إلى أن الضغوط على المسلمين لم تنته في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الرئيس الحالي دونالد ترامب أصدر قرارات حظر تستهدف المسلمين فور مجيئه إلى السلطة، ما شرع الباب أمام ضغوطات مستمرة على مسلمي الولايات المتحدة منذ نحو 4 أعوام، متعهدا بايدن بإلغاء حظر السفر منذ اليوم الأول إذا تم انتخابه.