 منتخب أنسات السلة يطير لصربيا استعدادا لبطولة إفريقيا - بوابة الشروق
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منتخب أنسات السلة يطير لصربيا استعدادا لبطولة إفريقيا

علي البحيري
نشر في: الأربعاء 21 يوليه 2021 - 1:59 ص | آخر تحديث: الأربعاء 21 يوليه 2021 - 1:59 ص

تسافر بعثة المنتخب المصري لكرة السلة آنسات تحت 16 سنة إلى صربيا فجر يوم الأربعاء من أجل الدخول في معسكر أوروبي استعدادًا لبطولة إفريقيا.

وحصلت مصر على تنظيم بطولة إفريقيا للناشئين والناشئات في الفترة من 6 لـ 15 في شهر أغسطس القادم.

وكان من المقرر أن تنظم مالي البطولتين ولكن تقرر منح التنظيم إلى مصر لتقام البطولتين في القاهرة.

ويشارك المنتخب المصري للناشئين والناشئات في البطولة المؤهلة لبطولة كأس العالم تحت 17 سنة 2022، حيث يصعد أصحاب المركزين الأولوالثاني إلى المونديال.

وقرر عماد محمود المدير الفني للمنتخب المصري للآنسات تحت 16 سنة اختيار 14 لاعبة للسفر إلى صربيا والدخول في معسكر تدريبي قبلانطلاق بطولة إفريقيا.

وجاءت قائمة المنتخب كالتالي جنا ايهاب الألفي ، ملك مدحت ، جنا طارق السعيد ،ميا سيد ، جنا سيد ، نور المهدي ، كنزي عصام ، فريدة طارق ،كنزي مدحت

جودي وائل ، سارة أسامة ، هنا جمال، شروق تبارك ، هنا عبد العزيز.

جدير بالذكر أن الجهاز الفني يتكون من مدير فني عماد محمودمدرب هاني حسنمدرب مساعد خالد عيادمدرب معايشة نهال سعد - طبيبأميرة علامإداري آلاء مصطفى.


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