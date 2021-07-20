ضمن 120 طن لحوم اضاحي دفعة أولى



أعلن الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، أن المنيا تستقبل يوم الأحد القادم، الدفعة الأولى من لحوم الأضاحي، والتي تقدر بحوالي 4 أطنان طبقا لجدول توزيع وزارة الأوقاف، والتي سيتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، في إطار الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف، ومن خلال مشروع صكوك أضاحي الأوقاف.



وأضاف أن بيان وزارة الأوقاف، أكد أنه عقب صلاة الجمعة القادمة الموافق 23/ 7/ 2021م، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا من أمام ديوان عام وزارة الأوقاف بشائر الخير، يتم توزيع 32 طنًا من لحوم أضاحي الأوقاف.



وسيتم وضع جدول أسبوعي للتوزيع على مستوى الجمهورية يعلن أسبوعيًّا على موقع الوزارة.



من جانب آخر تستمر عمليات ذبح رؤوس أضاحي الأوقاف لليوم الثاني على التوالي بمجزر جنوب الوادي بتوشكى بمجزر أبي سمبل، مع تجهيز الأضاحي للنقل بالسيارات المبردة المجهزة إلى مجازر القاهرة ، للتشفية والتعبئة استعدادًا لانطلاق مرحلة التوزيع.