أنهى نادي الزمالك الشوط الأول من مباراة نهائي كأس مصر أمام النادي الأهلي متقدما بهدفين دون رد، في 45 دقيقة أولى باللون الأزرق تمام، لون قميص الزمالك في مباراة اليوم.

البداية جاءت حذرة من الفريقين، وبادر الزمالك بإخراج البطاقات الصفراء من جُعبة البولندي سيمون مارسينياك وكان من نصيب إمام عاشور في الدقيقة الثالثة لتدخل قوي مع علي معلول.

الزمالك يتقدم بهدف الشناوي

وفي الدقيقة السادسة جاء التقدم مبكرا للزمالك، عن طريق أحمد سيد زيزو، بعدم استغل عرضية من سيف الدين الجزيري الذي بدوره استغل خروج خاطئ من سيف الدين الجزيري، لتجد المرمى خالي أمام زيزو.

نال أحمد فتوح الإنذار إثر تدخل قوي مع ياسر إبراهيم، فيما ظل الأهلي خارج نطاق الخطورة على مرمى عواد إلى ما بعد انقضاء منتصف الشوط الأول.

وأنقذ الشناوي فرصة محققة للزمالك من رأسية الونش بعد ركنية في الدقيةق 16 لترتد لنفس اللاعب لكنه يتداخل مع حارس الأهلي ويحصل الأخيرعلى خطأ.

وكاد الزمالك يستغل خطأ جديد للشناوي في خروج من منطقة جزائه وإبعاد للكرة لتتهيأ للجزيري، لكن أيمن أشرف يعيقه بخطأ ويحصل على إنذار في الدقيقة 20، منه سدد زيزو أعلى العارضة.

زادت الأمور صعوبة على الأهلي بتبديل اضطراري لإصابة محمد شريف حيث شارك بدلا منه حسام حسن في الدقيقة 25.

أنقذ علي معلول فرصة خطيرة، بعد مرتدة زملكاوية سريعة وتوغل بمجهود فردي من بنر شرقي ومراوغة لياسر إبراهيم، لكن التونسي أبعدها.

عاشور يسجل الثاني للزمالك

وفي الدقيقة 30 ضرب الزمالك شباك الأهلي مرة أخرى بتسديدة من إمام عاشور بعد جملة مشتركة مع نيمار، وسط حالة ترهل دفاعي واضح للأحمر.

سدد عاشور كرة أخرى في الدقيقة 35 مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 37 ابعد الشناوي تسديدة قوية من زيزو قبل أن يحولها هاني إلى ركينة، واستفاق الأهلي في الدقائق الأخيرة ولكن دون خطورة حقيقية

سدد ديانج كرة أولى باتجاه مرمى عواد أبعدها حارس الزمالك إلى ركنية

بدأ الأهلي بتشكيل يضم كل من: محمد الشناوي – أيمن أشرف - علي معلول – ياسر إبراهيم – محمد هاني – حمدي فتحي – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدي أفشة – أحمد عبدالقادر – محمد شريف

أما تشكيل الزمالك فتضمن: محمد عواد – محمد عبدالغني – حسام عبدالمجيد – محمود حمدي الونش – حمزة المثلوثي – أحمد فتوح – إمام عاشور – سيد عبدالله نيمار – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي – سيف الدين الجزيري.