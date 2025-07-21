القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو

بعث الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو لعام 2025.

وجاء نصها: الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يطيب لي أن أبعث لكم مهنئاً بذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة التي كانت وستظل إنجازاً وطنياً مضيئاً، حمل لواءها طلائع القوات المسلحة، وانحاز لها جموع الشعب المصري العظيم للخلاص من الاستعمار وتبعاته، وبناء دولة قوية تنعم بالحرية والاستقلال.

ومع الاحتفال بهذه المناسبة الخالدة، فإن رجال القوات المسلحة يؤكدون مضيهم قدماً خلف قيادتكم الحكيمة، أوفياء للعهد، ثابتين على المبادئ، لتظل الأمة المصرية عزيزة شامخة بوحدة شعبها ومؤسستها وقيادتها الوطنية الواعية، تسعى لبناء دولة قوية حديثة يحميها جيش رشيد يحفظ أمنها واستقرارها، ويحقق مصالحها الاستراتيجية والقومية، ويردع كل من تسول له نفسه المساس بقدسيتها ومقدرات شعبها العظيم، حفظكم الله وأيد خطاكم لما فيه الخير لمصر وشعبها العظيم".

كما بعث الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، برقية تهنئة مماثلة إلى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

وقد أصدر الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، توجيهاً بتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة، وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بهذه المناسبة.

كذلك أصدر الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، توجيهاً بتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة، وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بنفس المناسبة.



