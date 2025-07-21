وفاة الممثل مالكولم جمال وارنر بطل مسلسل ذا كوسبي شو في حادث غرق بكوستاريكا

أعلنت السلطات في كوستاريكا أن الممثل مالكولم جمال وارنر، الذي جسد شخصية الابن المراهق ثيو هاكستابل في المسلسل التليفزيوني الشهير "ذا كوسبي شو" توفي في حادث غرق عن عمر يناهز 54 عاما.

وقالت إدارة التحقيقات القضائية في كوستاريكا، اليوم الاثنين، إن وارنر غرق بعد ظهر أمس الأحد بشاطئ على ساحل كوستاريكا على البحر الكاريبي.

وكان وارنر يسبح في شاطىء بلايا كوكليس في بلدة ليمون عندما سحبه التيار إلى عمق المحيط.

وجاء في التقرير الأولي لإدارة التحقيقات، أنه "تم إنقاذ وارنر من قبل أشخاص على الشاطئ" لكن أول المستجيبين من الصليب الأحمر في كوستاريكا عثروا عليه دون علامات تشير إلى أنه حي، وتم نقله إلى المشرحة.