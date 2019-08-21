القيعي: الإدارة وفرت للاسارتي «لبن العصفور» وحاولنا نسيان هزيمة صن داونز

أكد عدلي القيعي مستشار التسويق في النادي الأهلي، أن الإدارة وفرت للمدرب الأوروجواياني مارتن لاسارتي لبن العصفور، مشيراً إلى أنه كان يتغاضى عن الهزيمة القاسية التي تعرض لها فريقه أمام صن داونز الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا بخماسية نظيفة.

وقال القيعي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج مساء الأنوار بقناة النيل للرياضة: "كنت دائما أحاول أن أنسى للمدرب لاسارتي الهزيمة الثقيلة أمام صن داونز، إلى أن خرج ليهاجم إدارة الأهلي وفريقه بعد مباراة بيراميدز".

وأضاف "لاسارتي يقول أن جملة المستحيل ليس أهلاوي تغضبه، هل من الطبيعي أن يغضب مدرب من طموح وإصرار جماهير فريقه التي لا تريد أن تخسر أبدا، هجومي على لاسارتي لأسباب شخصية وليست فنية، فأنا أول مرة أرى مدرب يخرج ليهاجم إدارة ناديه وفريقه".

وتابع "لاسارتي تحدث عن الأموال والصفقات والجميع يعلم أن الأهلي لم ينفق طوال تاريخه مثلما أنفق في فترة الانتقالات الشتوية الماضية".

وواص القيعي "بالتأكيد كان له رأيا في الصفقات التي أبرمها الأهلي أثناء وجوده في النادي وليس كما قال أنه لم يستشيره أحد بشأن التعاقد مع لاعبين جدد".

واختتم تصريحاته قائلاً "كل يوم أتلقى أكثر من 15 سيرة ذاتية لمدربين أجانب وأعرضهم على لجنة التخطيط ومجلس إدارة النادي، ولذلك أطالب الجماهير التي ترسل لي أسماء مدربين أن يتوقفوا عن ذلك وأعتذر لهم لأن الأمر بالكامل في يد الإدارة وليس في يدي".

وكان الأهلي قد أعلن إقالة الأوروجواياني مارتن لاسارتي قبل أيام من تدريب الفريق، بعد الخروج من كأس مصر بالخسارة أمام بيراميدز بهدف دون رد.