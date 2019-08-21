الأردن يحذر من غياب الحل العادل للقضية الفلسطينية

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حذر رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز، اليوم الأربعاء ، من أن غياب الحل العادل للقضية الفلسطينية سيؤدي إلى تغذية العنف والتطرف في المنطقة والعالم.

جاء ذلك خلال لقاء الرزاز مع وفد من مستشاري ومساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي حيث بحثا المستجدات الإقليمية والدولية ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم الأربعاء.

وقال رئيس الوزراء الأردني : "إن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى في منطقة الشرق الأوسط ولابد من تعزيز الجهود الدولية للتوصل إلى سلام عادل ودائم لها يقود إلى إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وعلى خطوط الرابع من يونيو 1967".

وبشأن الأزمة السورية..أكد الرزاز موقف الأردن الثابت بأن الحل الوحيد للأزمة السورية هو حل سياسي يكفل أمن سوريا واستقرارها ويهييء الظروف المناسبة لعودة اللاجئين إلى وطنهم.

وأكد رئيس الوزراء الأردني على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط الأردن والولايات المتحدة الأمريكية.