الطيران المدني: حظر دخول القادمين لمصر بدون تحليل PCR سلبي والأطفال معفيون

قررت سلطة الطيران المدني حظر دخول جميع القادمين من جميع الجنسيات، بما فيهم المواطنون المصريون، إلى كافة مطارات جمهورية مصر العربية دون أن يكون القادم يحمل شهادة تفيد بإجراء تحليل (PCR) للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وتكون النتيجة سلبية، قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول للأراضي المصرية.

وأوضحت سلطة الطيران، في بيان اليوم الجمعة، أن هذا القرار الموجه إلى جميع شركات الطيران العاملة في جميع المطارات المصرية سيُطبَق اعتبارًا من أول شهر سبتمبر القادم ولحين إصدار تعليمات أخرى.

وقال الدكتور أشرف نوير، رئيس سلطة الطيران المدني المصري، إنه وفقا للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة، فإن الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات (سواء المصريين أو الأجانب) معفيين من تقديم شهادة تحليل الـPCR عند الوصول إلى المطارات المصرية.

وأضاف أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود المبذولة من الحكومة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.