ميناء دمياط يستقبل سفينة قمح قادمة من أوكرانيا

استقبل ميناء دمياط، السفينة "EYUP" التي ترفع علم بنما، ويبلغ طولها 108 أمتار وعرضها 18 مترا، قادمة من أوكرانيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ7585 طنا من القمح، لصالح القطاع الخاص.

وأوضح بيان أصدرته هيئة ميناء دمياط، اليوم الأحد، أن ذلك يأتي تأكيدا على جاهزية مرافق ميناء دمياط؛ لاستقبال ناقلات القمح في إطار جهود الدولة لتسهيل إجراءات استقبال الشحنات، واتخاذ العديد من الخطوات الاستباقية، والتي تهدف إلى مواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح، كما استقبل ميناء دمياط 7 سفن متنوعة، بينما غادرته 7 سفن أخرى.

ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 29 سفينة، حركة الصادر من البضائع العامة 17187 طنا، تشتمل 8500 طن أسمنت، و987 طن رمل، و7700 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 72752 طنا تشمل: 3312 طن أبلاكاش و29200 طن ذرة، و22099 طن قمح، و2100 طن أرز، و507 قطن و344 طن خشب زان و45 طنا، جرارات و7643 طن حديد، و6000 طن خردة، و7098 رأس ماشية، عجول تسمين، بإجمالي وزن 1502 طن.

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 978 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 328 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2801 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب، والغلال للقطاع العام بالميناء، من القمح 62641 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 184886 طنا، كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1299 طن قمح، متجه إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولا وخروجا 3764 شاحنة.