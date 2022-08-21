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مصر
الكنيسة الأرثوذكسية توضح ملابسات حريق كنيسة مارجرجس جزيرة بدران
فيديو.. وزيرة الهجرة: الطالبة المصرية المختفية في برلين بصحة جيدة الآن
محمود محيي الدين: مصر قادرة على تحويل مخرجات مؤتمر المناخ من التعهد للتنفيذ
كتاب أفول الغرب.. رئيس تحرير جريدة الأزهر يرد على منتقدي صورة الإمام الأكبر
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السلطات الموالية لروسيا تعلن عن قصف أوكراني جديد على محطة نووية
زيلينسكي يدعو الأوكرانيين إلى التآزر ومواصلة القتال
تقرير: واشنطن تحاول طمأنة إسرائيل بشأن اتفاق محتمل مع إيران
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محمد الحنفي حكما لمباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري
فتح الله: نعلم باهتمام الأهلي بثنائي بيراميدز.. وإبراهيم عادل يغيب للإصابة
سموحة يعاقب لاعبيه بعد خماسية بيراميدز
رأي
فن
شيرين عبدالوهاب تحيي حفل ختام مهرجان قرطاج الدولي وتوجه الشكر للجمهور التونسي
الطفل منذر: بحب محمد رمضان وبكره أي حد يشتمه
مدحت صالح لجمهور محكي القلعة: «أنا جاي نفرفش محدش يطلب أغاني حزينة»
عمر خيرت عن موسيقى المهرجانات: منقدرش نمنع أي حد عاوز يعمل فن
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مواطن
فيديو.. مساعد وزير الإسكان: لا تفاوض مع سكان جزيرة الوراق في تلك الحالة
الصندوق السعودي ينتهى من شراء المصرف المتحد
مستشار وزير التموين: اتجاه لمد فترة تسجيل أرقام المحمول لأصحاب البطاقات مجددا
حوادث وقضايا
الداخلية تنفي وجود وفيات بحريق داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل
التحقيقات الأولية: لا شبهة جنائية وراء حريق كارفور الإسكندرية
احترازيًا.. إخلاء كنيسة الملاك روفائيل بكرموز غربي الإسكندرية
غرق شاب وإصابة 4 بينهم سائحة في حوادث متفرقة بجنوب سيناء
تليفزيون
فيديو.. عمرو أديب: حرب روسيا وأوكرانيا لا بتخلص ولا هتخلص
فيديو.. رئيس شعبة الدواجن: الأسعار ما زالت متدنية.. ويجب وضع خطة عاجلة لانتشال الصناعة
محافظ الإسكندرية: حريق المركز التجاري كان بسيطا.. والأدخنة الكثيفة أثارت قلق المواطنين
بعد بيان وزارة العدل.. أحمد موسى: محدش يهزر مع القضاة