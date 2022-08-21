سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت مديرية إدارة الطوارئ في مقاطعة هوبي بوسط الصين، بأن الجفاف الشديد منذ يونيو أثر على أكثر من 5.7 مليون شخص في المقاطعة.

ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، اليوم الأحد، فإن ظروف الجفاف الناجمة عن الطقس الحار المستمر وانخفاض هطول الأمطار أثرت على 84 منطقة.

وبالإضافة إلى ذلك، واجه إجمالي 218100 شخص صعوبات في الحصول على مياه الشرب، في حين تضرر 690470 هكتارا من المحاصيل بسبب الجفاف.

ولمواجهة هذا الوضع، قامت هوبي بتفعيل استجابة طارئة من المستوى الرابع للإغاثة من الكوارث الطبيعية مساء الجمعة، وهو أدنى مستوى.

كما أوفدت مديرية إدارة الطوارئ في المقاطعة فرق عمل إلى المناطق المتضررة لتوجيه جهود الإغاثة المحلية من الجفاف.