توقعات بفوز أريفالو في الانتخابات الرئاسية في جواتيمالا

يواصل الناخبون في جواتيمالا اليوم الأحد الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس جديد للبلاد فى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وينظر إلى برناردو أريفالو على أنه الأوفر حظا للفوز بالمنصب.

وتطمح سيدة البلاد الأولى السابقة والمرشحة للانتخابات الرئاسية للمرة الثالثة ساندرا توريز إلى الفوز بالمنصب، ولكن أريفالو يتفوق عليها بوضوح فى استطلاعات الرأى حيث يخوض الانتخابات بخطة ترمى إلى محاربة الفساد ومواجهة تراجع الديمقراطية في هذه الدولة، وهى أكبر دول أمريكا الوسطى من حيث تعداد السكان.

وقال أريفالو بعد الإدلاء بصوته في العاصمة جواتيمالا سيتي، وفقا لصحيفة "برينسا ليبر" "اليوم يجب أن نصوت. لدينا جميعا الحق والامتياز للتعبير عن رأينا لتشكيل مستقبل بلادنا".

ولم تعلق توريس على الانتخابات، حسبما ذكرت الصحيفة. وكتبت توريس، التي ستصبح أول امرأة تتولى منصب الرئاسة حال فوزها، على موقع "اكس" للتواصل الاجتماعي، تقول إنها "ملتزمة تماما بالتغيير في بلادنا".

ومن المقرر أن تغلق مراكز الاقتراع الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، على أن تعلن النتائج غدا الاثنين.

وتم توجيه الدعوة إلى 4ر9 مليون ناخب للمشاركة فى الانتخابات لاختيار خليفة للرئيس المحافظ اليخاندرو جياماتي، الذي لم يتم السماح له بخوض الانتخابات مجددا بموجب الدستور.