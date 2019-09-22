إطلاق نار بحانة في ساوث كارولينا الأمريكية ومقتل وإصابة 10 أشخاص

قُتل شخصان وأُصيب 8 آخرون إثر حادث إطلاق نار في حانة بولاية ساوث كارولينا الأمريكية، وفقا لما أعلنت السلطات المحلية اليوم السبت.

وقال مكتب مدير شرطة مقاطعة لانكستر - في بيان - إنه يحقق في حادث إطلاق نار في حانة في الساعات الأولى من صباح اليوم بالتوقيت المحلي، مشيرا إلى مقتل شخصين إثر الهجوم وإصابة 8 آخرين، نُقل 4 منهم إلى منشآت طبية لعلاجهم، بينما اعتُبرت إصابة الـ4 الآخرين غير حرجة، حسب ما أفادت مجلة "تايم" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني.

وأوضح بيان الشرطة أن السلطات غير متأكدة بعد مما إذا كان شخص أو أكثر قام بإطلاق النار خلال الحادث، مشيرا إلى أن المحققين يمتلكون بعض المعلومات عن مشتبه به محتمل، لكن لم يتم توقيف أي مشتبه فور وقوع الحادث، كما لم تُعلن أسباب الحادث أو الدوافع المحتملة لمنفذه.

وتتكرر حوادث إطلاق النار الجماعي بشكل كبير في الشارع الأمريكي، لا سيما وأن ثقافة حمل السلاح تعد متجذرة في المجتمع الأمريكي. وتثير جهود تشديد قوانين حمل السلاح انقسامات بين الأمريكيين، خصوصا مع معارضة لوبي الأسلحة القوي لإصدار أية قوانين بذلك الخصوص.