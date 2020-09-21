الفاو: شح المياه من أهم مشاكل دول الشرق الأدنى وشمال إفريقيا

أكد مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، شو دونيو، في الاجتماع الإقليمي لدول الشرق الأدنى وشمال إفريقيا في دورته ٣٥، الذي انطلق اليوم افتراضيا من سلطنة عمان، على أن ندرة المياه تعد من أهم التحديات في دول المنطقة.

وأضاف في الجلسة الافتتاحية، أن هذه المنطقة تتسم بأنها تضم دولا تعد من الأكثر ثراء في العالم وايضا دولا تعد من الأكثر فقرا في العالم، وتعد ندرة المياه واحدة من أهم التحديات، بالإضافة إلى الجوع المزمن والبدانة والفرق المعيشة بين الريف والحضر.

وأشار خالد محبوب، الرئيس المستقل للمنظمة، في كلمته التالية لشنيو، إلى أن دول المنطقة تعاني من تدهور الموارد المائية والأراضي الزراعية، وهذا يدق ناقوس الخطر حيث أن الموارد المائية شحيحة، لذلك تم إنشاء منصة تابعة للمنظمة تعني بندرة المياه.

وأضاف دونيو، أن العالم بالإضافة لتلك التحديات يواجه أزمة غير مسبوقة، وهي انتشار فيروس كورونا، والتي أثرت سلبا على سبل العيش والمشروعات التجارية والتفاعلات الاجتماعية وحركة السلع، وعاظمت خطر المحيق بالامن الغذائي.

وتعقد الدورة الحالية بالتركيز على أنظمة التحول الغذائي، وهي بعنوان أحداث التحول في نظم الأغذية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال دونيو، إن الاجتماعات التحضيرية لهذا الاجتماع الفترة الماضية، ناقشت أزمة كوفيد _ ١٩، خاصة وأن المنظمة كثفت جهودها لمواجهة الجائحة.