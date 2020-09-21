 فيديو.. التموين: 40 قافلة متنقلة لمعرض «أهلا مدارس» - بوابة الشروق
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فيديو.. التموين: 40 قافلة متنقلة لمعرض «أهلا مدارس»

أسماء الدسوقي
نشر في: الإثنين 21 سبتمبر 2020 - 5:35 ص | آخر تحديث: الإثنين 21 سبتمبر 2020 - 5:35 ص

قال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين للتجارة الداخلية، إن الوزارة تتيح عمل معرض «أهلا مدارس» في السلاسل التجارية كافة، نظرًا لنجاح التجربة خلال معرض «أهلا رمضان» الماضي، على أن تكون السلع بنفس الخصومات بالمعارض الرسمية.

وأضاف حسام الدين، في مداخلة عبر skype لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأحد، أن وزير التموين أعطى إشارة البدء لـ40 قافلة متحركة عليها شعار «أهلا مدارس»، بجانب القوافل الأخرى التي لا يوجد عليها شعارات، موجودة بالمحافظات المختلفة، للوصول إلى الأماكن النائية مثل النجوع والكفور، مشيرًا إلى أن هذا التوجيه جاء بناء على تعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالوصول لجميع المواطنين في أبعد المناطق.

وأوضح أن الوزارة تتعامل مع مجموعة من البنوك لتوفير ماكينات السحب النقدي في المعرض، منوهًا بأن بعض الشركات تقدم خدمات الدفع الذكي.

وكشف أن المعرض المركزي والقواقل المتحركة بدأت العمل ابتداءً من صباح السبت وتستمر حتى يوم 27 سبتمبر الجاري، مضيفًا أن السلاسل التجارية مستمرة حتى 20 أكتوبر المقبل.

وافتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، معرض «أهلا مدارس» بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعي وتوفير أدوات التعقيم وكمامات وقفازات للزوار المترددين على المعرض للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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