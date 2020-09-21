بدء انتقاء لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي للموسم الجديد بمطروح

قال خالد عبدالحميد مدير مديرية الشباب والرياضة بمطروح، إنه تم بدء تسجيل وانتقاء لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي للموسم الجديد، والذي يضم الناشئين سن من 10 إلى 12 سنة، في ألعاب الجودو والمصارعة والملاكمة.

وأوضح أن عمليات التأهيل والإعداد تتضمن 5 مراحل أساسية، وهي "الناشئين" ومدتها عامين من التدريب، وتليها "الواعدين" ومدتها عامين، و"أبطال الواعدين" ومدتها عامين، و"النخبة" ومدتها عام تدريبي، ثم "البطل الأولمبي" لحين اعتزال اللاعب، ويقوم بالتدريب في المشروع نخبة من أكفأ المدربين في كل الألعاب المشار إليها، وتحت إشراف اتحادات ألعاب المصارعة والجودو والملاكمة، حيث يتم تسليم شنطة رياضية لكل لاعب كل عام، مع وجود طبيب لمتابعة جميع اللاعبين، كما يتم صرف بدل انتقال شهري للاعبين.

وأضاف أن الأوراق المطلوبة للاشتراك بالمشروع: شهادة ميلاد اللاعب، وصورة بطاقة ولي الأمر، و4 صور شخصية لللاعب، وحضور ولي الأمر للتوقيع على استمارة الألعاب التي سيتم التقديم لها ومراحلها العمرية.