رئيس «الأعلى للإعلام» يشدد على ضرورة تكاتف المجتمع من أجل حماية النفس البشرية من الانتحار

دعا الكاتب كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام إلى ضرورة تكاتف المجتمع من أجل حماية النفس البشرية من الانتحار وبث الأمل بين المواطنين.

وكشف جبر -خلال اتصال هاتفي مع قناة "صدي البلد" الفضائية مساء اليوم الإثنين، لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسي- عن إصدار محددات الكود الإعلامي للتعامل مع قضايا الانتحار والذي يستهدف الحفاظ على احترام الآم الأسر وتقديس الحق في الحياة والتعامل مع المنتحر على أنه مريض نفسي يحتاج إلى الاحتواء، إضافة إلى عدم الإسراف في نشر فيديوهات المنتحر وأن يكون النشر في حدود الواقعة دون تهويل.

وأشار إلى أن بعض وسائل الإعلام والمواقع تاجرت بقضية انتحار فتاة المول، لافتا إلي أنه تم طرح الكود الإعلامي للحوار ليعتمد من المجلس الأعلى للإعلام خلال أسبوعين وينشر بالجريدة الرسمية ومن يخالف الضوابط سيتم التعامل معه بالمنع والمصادرة وتوقيع عقوبات بحقه، موضحا أننا نستهدف حماية المجتمع والنشء والشباب والأسرة المصرية وهذا هو هدفنا الأول والأخير.

وأكد اهتمام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بقضية الأديان والأوطان، في ظل ترويج الجماعة الإرهابية للأكاذيب بشأن تعارض تعاليم الأديان مع حب الوطن، مشددا على أهمية قضية حماية النشء والحفاظ على الهوية الوطنية واللغة العربية باعتبارها لغة القرآن الكريم والثقافة والحضارة.

ووجه رئيس المجلس الأعلى للإعلام التحية للدعاة القادمين من السودان والمشاركين في حملة بناء الوعي، ودورهم في نشر السماحة والوسطية، قائلا لهم "انتم حراس الأمن القومي لدولنا".

وشدد جبر على ضرورة إنهاء أزمة التعصب الكروي، ولابد من التكاتف معا لا للتعصب، مشيرا إلى أن الرياضة تجمع الشعوب وتعلي القيم النبيلة والأخلاق السامية ويجب الابتعاد عن تلك السلوكيات السلبية.