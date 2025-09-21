ترحيب عربي باعتراف كندا وأستراليا وبريطانيا بدولة فلسطين

رحبت دول ومنظمات عربية، الأحد، بإعلان كندا وأستراليا وبريطانيا اعترافها بدولة فلسطين.

جاء ذلك بحسب مواقف رسمية رصدتها الأناضول، صادرة عن الكويت وسلطنة عمان، والأردن، ومجلس التعاون الخليجي.

واعتبر حسين الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني، في بيان، الأحد، إعلان كندا وأستراليا وبريطانيا اعترافها بدولة فلسطين "يوما تاريخيا وانتصارا دوليا للحق والمعاناة والقهر".

وأعلنت كل من كندا وأستراليا وبريطانيا، الأحد، اعترافها بدولة فلسطين، حسب بيانات رسمية صادرة عن الدول المعنية سبق لها أن أكدت اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين، بالتزامن مع انطلاق أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

الكويت

وقالت الكويت، في بيان للخارجية، إنها "ترحب بإعلان كل من المملكة المتحدة وأستراليا وكندا اعترافها بدولة فلسطين".

واعتبرت أن "هذه الخطوة، من شأنها الإسهام في تعزيز فرص السلام في المنطقة، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى حل الدولتين (الفلسطينية والإسرائيلية)".

وشددت الكويت على "ضرورة أن تحذو سائر الدول حذو الدول الثلاث، بما يسهم في إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، ويحقق الأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة كافة".

سلطنة عمان

وأعربت سلطنة عمان، في بيان للخارجية، عن ترحيب السلطنة بتلك الاعترافات الجديدة من المملكة المتحدة وكندا وأستراليا اعترافها بدولة فلسطين.

واعتبرت السلطنة "هذه الخطوة تطورًا مهمًّا للغاية في سياق الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق حل الدولتين وترسيخ قواعد الأمن والسلام في المنطقة".

وجدّدت الوزارة "دعوة سلطنة عُمان لبقية دول المجتمع الدولي التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية، إلى القيام بخطوات مماثلة تكفل للشعب الفلسطيني حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

الأردن

ورحب الأردن، في بيان للخارجية بإعلان المملكة المتحدة، وكندا، وأستراليا، الاعتراف رسميًّا بالدولة الفلسطينية.

وأكد أنّ "هذا الموقف يتماهى مع الإرادة الدولية المتزايدة بضرورة إنهاء الاحتلال وتجسيد حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في إقامة الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين".

مجلس التعاون الخليجي

رحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، في بيان بإعلان كل من بريطانيا وكندا وأستراليا اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، واصفا تلك المواقف بـ"الشجاعة".

وأكد أن "هذه الخطوة تمثل تطورًا تاريخيًا مهمًا نحو تحقيق العدالة والشرعية الدولية، وتجسيدًا لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

ودعا البديوي، "الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى أن تحذو حذو هذه الدول، وتعمل على تسريع الخطوات العملية لدعم حل الدولتين، بوصفه الخيار الوحيد الكفيل بإنهاء الصراع وإرساء الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط".

زيادة الاعترافات بدولة فلسطين

ومن أصل 193 دولة عضوا في المنظمة الدولية، ارتفع عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين بعد اعتراف الدول الثلاث إلى 152 دولة، منذ إعلانها في الجزائر عام 1988 من قبل الرئيس الراحل ياسر عرفات.​​​​​​​

ومؤخرا، أعلنت 11 دولة، بينها مالطا ولوكسمبورغ وفرنسا وأستراليا وأرمينيا وبلجيكا، اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين خلال أعمال الدورة الأممية.

والاثنين، يجتمع قادة العالم في مقر الأمم المتحدة خلال المناقشة العامة رفيعة المستوى.

ويأتي ذلك في ظل إبادة جماعية ترتكبها إسرائيل بدعم أمريكي في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، أسفرت عن استشهاد 65 ألفا و283 فلسطينيا وإصابة 166 ألفا و575 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى مجاعة أودت بحياة 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.

وبموازاة إبادة غزة، قتل الجيش والمستوطنون الإسرائيليون في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1042 فلسطينيا، وأصابوا نحو 10 آلاف و160، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا، بحسب معطيات فلسطينية رسمية.