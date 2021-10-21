مدرب منتخب السلة بعد استقالته: الوضع الحالي أصبح محرجا

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أكد أحمد مرعي المدير الفني السابق لمنتخب مصر لكرة السلة، أنه شعر باستعدادا اتحاد السلة التعاقد مع مدير فني أجنبي.

وقال مرعي خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "شعرت أن اتحاد السلة لديه استعداد للتعاقد مع مدير فني أجنبي بعد بطولة الأفروباسكت في رواندا".

وأكمل: "الوضع الحالي أًصبح محرجا لي ولنادي الاتحاد ولاتحاد كرة السلة أيضا".

وتابع: "اعتذرت عن عدم الاستمرار في تدريب منتخب كرة السلة لرفع الحرج عن اتحاد اللعبة إذا رغب في التعاقد مع مدرب أجنبي".

وأضاف: "أطالب اتحاد كرة السلة بالتعاقد مع مدرب متفرغ لقيادة منتخب مصر الفترة المقبلة".

وأتم: "اتحاد كرة السلة لم يطالبني بالتفرغ لتدريب منتخب مصر وهذا الأمر اثار علامات استفهام بالنسبة لي".