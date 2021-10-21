أمين كبار العلماء: مولد رسول الله نعمة واجبة التذكير

أكد الأمين العام لهيئة كبار العلماء، الدكتور حسن الصغير، أن مولد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نعمة واجبة التذكير، لما فيها من اقتداء وهداية وتذكير بالله عز وجل وفضله على العالم، ولا سيما بعد أن أخذت الدنيا الناس إلى أمور كثيرة نسوا الخالق سبحانه وتعالى، لافتا إلى أن الناس في أمس الحاجة أن نذكرها بسيرة رسولنا الكريم القدوة والمثل.

وأوضح الأمين العام لهيئة كبار العلماء ـ خلال كلمته في الاحتفالية التي نظمها مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية اليوم، عبر البث المباشر وبشكل عملي؛ بذكرى المولد النبوي الشريف، وذلك لتأكيد صحة الاحتفاء بهذه المناسبة العزيزة على قلوب المسلمين، بحضور لفيف من قيادات الأزهر الشريف ، والمشرف العام على مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكتروني ـ أن من أحيا في أمرنا ما هو منه فهو مقبول، لافتًا إلى أن القرآن الكريم قام بالتذكير برسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله في أكثر من مرة، مؤكدا أن تكرار تذكير القرآن الكريم بهذه النعمة ترفع كل معاني الصحة عن الذين يقولون ببدعة الاحتفال برسول الله وأنها ليست من الشرع.

وبدوره قال الدكتور أسامة الحديدى إن مركز الأزهر العالمي للفتوى يحتفي بالذكرى العطرة لميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم بالعديد من الفاعليات حيث أطلق حملة إلكترونية عبر صفحات المركز الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت عنوان: «ولد الهدى»، تُذكّر بسيرته العطرة، وتبين علو قدره ومنزلته، وكريم شمائله وفضائله، كما تم إطلاق برنامج مصور تحت عنوان: «الأسوة الحسنة»، يتحدث عن أخلاق المصطفى وتعاليمه السمحة؛ بما يحقق رفعة الأمة وسموها؛ أخلاقيًّا، وفكريًّا.