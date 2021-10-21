ضبط شخص لقيامه بالنصب على المواطنين وإيهامهم بكونه طبيب لعلاج السمنة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهام ضحاياه بكونه طبيب متخصص فى علاج السمنة والنحافة.

كما زعم المتهم قدرته على توفير الأدوية العلاجية فى مجال تخصصه عبر حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك - إنستجرام – يوتيوب" .. مما يدفع ضحاياه للتواصل معه للحصول على استشارات طبية وتحويل مبالغ مالية له على عدد من الحسابات البنكية لشراء تلك المنتجات.

وعثر بحوزة المتهم على 2 هاتف محمول بفحصهما تبين وجود أثار ودلائل على ارتكابه الوقائع المشار إليها و16 بطاقة ائتمانية لعدد من البنوك المختلفة.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه للوقائع المشار إليها بقصد النصب على المواطنين وتحقيق مكاسب مالية، كما أقر باستخدامه البطاقات الائتمانية المضبوطة فى سحب المبالغ المالية المتحصل عليها من نشاطه الإجرامي.