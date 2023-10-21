الزمالك يصطدم بسموحة في قمة الجولة الرابعة بالدوري

يستضيف الزمالك اليوم السبت نظيره سموحة، في المباراة التي تجمع بينهما على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز السابع برصيد 5 نقاط من 3 مباريات، بعد التعادل مع بيراميدز 2-2 في الجولة الأولى، والتعادل مع المقاولون 1-1 في الجولة الثانية، والفوز على البنك الأهلي 2-1.

ويتواجد سموحة في وصافة جدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط، بعد التعادل مع الجونة 1-1 في الجولة الأولى، والفوز على بلدية المحلة 2-0، والفوز على المقاولون 2-1.

وكان خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك أعلن قائمة الفريق:" محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد- حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - محمد طارق - أحمد فتوح - حاتم سكر- نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما " - مصطفى شلبي- ناصر منسي - سيف الجزيري".

ويغيب عن الزمالك كل من محمد عواد للإيقاف ومحمود حمدي الونش وأحمد زكي للإصابة وكل من حسام عبد المجيد وعمرو السيسي وسامسون أكينيولا وعبد الله جمعة لأسباب فنية ومحمد عبد الشافي للإجهاد.

فيما اختار أحمد سامي المدير الفني لسموحة، في قائمته كل من:" الهاني سليمان، حسين تيمور، محمد أشرف، شريف رضا، أحمد عبد الحكم، محمد المغربي، ميدو مصطفى، محمود وحيد، أحمد جمال، عبد اللطيف بن قسو، حمدي علاء، إسلام جابر، عمرو قلاوة، مصطفى البدري، دوكو دودو، حسين فيصل، أحمد خالد، لحسن دهدوه، فادي فريد، محمد عصام، حسام حسن".