الأونروا: إسرائيل تمنع دخول المساعدات الإنسانية لشمال قطاع غزة

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أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، أن إسرائيل لا تسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة.

وقال لازاريني، في منشور على منصة «إكس»، اليوم الاثنين، إن الفلسطينيين في شمال غزة يخضعون للحصار، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأضاف أن الهجمات الإسرائيلية في المنطقة استهدفت المستشفيات وتركتها دون كهرباء، وحرمت الجرحى من الخدمات الصحية.

كما لفت إلى الازدحام الشديد في مراكز الإيواء التابعة للأونروا بسبب تكثيف إسرائيل لهجماتها.

وذكر أن إسرائيل تمنع البعثات الإنسانية من إيصال المساعدات ذات الأهمية الحيوية مثل الدواء والغذاء إلى المنطقة، مشددا على ضرورة السماح للمؤسسات الإغاثية، بما في ذلك الأونروا الدخول إلى شمال غزة.

ولفت إلى أن منع المساعدات الإنسانية أو استخدامها كسلاح لتحقيق أهداف عسكرية مؤشر على مدى تدني البوصلة الأخلاقية.