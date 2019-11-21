إنقاذ 43 شخصًا من الغرق قبيل السواحل الإيطالية

أنقذت البحرية التونسية، اليوم الخميس، 43 شخصًا من دول إفريقية، بينهم 11 إمرأة في عرض البحر، بينما كانوا في رحلة غير شرعية باتجاه السواحل الإيطالية.

وقالت وزارة الداخلية إن الوحدات البحرية أنقذت المهاجرين حينما كانوا على متن زورق قبالة سواحل جزيرة جربة جنوب شرقي تونس.

ولم تشر السلطات ما إذا كان المركب انطلق من سواحل تونس أو السواحل الليبية المجاورة.

ويضاف هؤلاء إلى 165 مهاجرًا آخر أغلبهم أجانب كانت أعلنت وزارتا الداخلية والدفاع عن ضبطهم قبالة سواحل صفاقس بين يومي أمس الاربعاء وأمس الأول الثلاثاء.

ورغم القيود التي تفرضها إيطاليا والدول الأوروبية على حركة الهجرة غير الشرعية، وأنشطة منظمات الإنقاذ غير الحكومية في البحر المتوسط، فإن القوارب العشوائية تستمر في نقل المهاجرين المحبطين من سواحل دول جنوب المتوسط.

وفي تونس، تنطلق أغلب القوارب محملة بمهاجرين من تونس ودول إفريقية أخرى، من سواحل صفاقس وجزيرة قرقنة المجاورة إلى أقرب نقطة من إيطاليا بسواحل جزيرة صقلية التي تبعد نحو 160 كيلومترا.

وشهدت سواحل هذه المنطقة كارثة إنسانية في يونيو عام 2018 عندما انقلب مركب مكتظ بالمهاجرين ليلقى أكثر من 80 شخصًا حتفهم في البحر كما غرق عدد مماثل في سواحل ولاية مدنين في يوليو الماضي في انقلاب مركب كان انطلق من السواحل الليبية.