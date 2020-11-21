وزير التنمية المحلية يوجه بالتشديد على الإجراءات الوقائية ضد كورونا حفاظا على المواطنين

وجه محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، المحافظين بضرورة التشديد فى التزام المواطنين بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد شعراوي - في بيان اليوم - أهمية قيام الجهات المعنية بالمحافظات بتطبيق هذه الإجراءات بكل حسم في مختلف المصالح الحكومية والخدمية ومواقع العمل والإنتاج، للحفاظ على سلامة جميع العاملين بمواقع الإنتاج والمشروعات الجارية خاصة بعد الزيادة فى عدد الإصابات خلال الفترة الأخيرة.

وطالب شعراوى المحافظات بالتشديد على جميع المحال التجارية والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن مواجهة انتشار الفيروس ومعاقبة المنشآت المخالفة لهذه الاشتراطات بالغلق لمدة 3 أيام.

وأكد استمرار التنسيق بين الوزارة ووزارة الداخلية والمحافظات لتنفيذ حملات مشتركة للتأكد من التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية فى وسائل النقل المختلفة للحفاظ على سلامتهم وأمنهم وصحتهم.

وطالب وزير التنمية المحلية، المحافظين بتشديد الحملات على الأماكن التي تخالف الإجراءات الاحترازية، وتطبيق العقوبات المُقررة في القانون وقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن والقيام بحملات مستمرة على الكافيهات والمطاعم.

ووجه المحافظات باتخاذ ما تراه من إجراءات مناسبة وفق ظروف وطبيعة العمل لتخفيف التزاحم ، وإعطاء الأولوية في ذلك للعاملين من أصحاب الأمراض المُزمنة، وتحديد أعداد العاملين وفق ما تقتضيه ظروف العمل، وبما لا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين.