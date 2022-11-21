ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 62 قتيلا على الأقل

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي بلغت شدته 5.6 درجة على مقياس ريختر وضرب محافظة "جاوة الغربية" غربي إندونيسيا في وقت سابق، اليوم الإثنين، إلى 62 قتيلا، بينما حوصر ما لا يقل عن 25 شخصًا تحت الأنقاض.

وقالت الوكالة الوطنية للتخفيف من حدة الكوارث ، حسبما نقلت شبكة "تشانيل نيوز آشيا"، إن عمليات البحث ستستمر خلال فترة الليل ومن المتوقع ارتفاع عدد المصابين والضحايا القتلى مع مرور الوقت، مضيفة أنه ألحقت أضرار بأكثر من ألفي و200 منزل، كما نزح أكثر من 5 آلاف و300 شخص.

وكان رصد مركز الزلزال في بلدة "سيانجور"، التي تبعد نحو 75 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة الإندونيسية "جاكرتا"، حيث اهتزت بعض المباني وأخليت بعض المكاتب.