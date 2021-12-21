قال الدكتور ولاء جاد الكريم، رئيس الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بأهمية توفير معايير الحياة الجيدة في قرى «حياة كريمة»، مشيرًا إلى أن الرئيس وجه بالخروج من القرى «مثل ما يقول الكتاب»، بحسب وصفه.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «تحت الشمس»، الذي يقدمه الدكتور معتز عبدالفتاح عبر فضائية «الشمس»، مساء الاثنين، أن حياة كريمة بالمفهوم الإجرائي تشمل توفير حياة تضم المقومات المناقضة لفكرة الفقر بمفهومه الشامل المادي والخدماتي، قائلًا إن الأركان التي تصنع حالة الفقر يجب أن تتحول لتصنع الرفاهة.

وأوضح أن قرى «حياة كريمة» تشهد مجموعة متكاملة من التدخلات، بينها خدمات الصرف الصحي الجيدة والمأمونة، ومياه شرب تصل إلى الجميع، والإمداد بطاقة نظيفة ورخيصة، وخدمات الكهرباء العامة والاتصالات، والاستفادة من التحول الرقمي، وتقديم خدمات الطرق الجيدة.