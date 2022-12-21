انخفاض أرباح فيديكس في الربع الثاني

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أعلنت شركة فيديكس لخدمات توصيل البريد السريع انخفاض أرباحها للربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لكنها تجاوزت تقديرات وول ستريت.

وبلغت أرباح الشركة 788 مليون دولار، أو 07ر3 دولار للسهم، مقارنة بـ 04ر1 مليار دولار، أو 88ر3 دولار للسهم، في الربع الثاني من العام الماضي.

وأعلنت فيديكس عن أرباح معدلة بلغت 815 مليون دولار أو 18ر3 دولار للسهم الواحد لهذه الفترة بعد استبعاد بعض العناصر.

وكان محللون يتوقعون أن تكسب الشركة 82ر2 دولار للسهم.

وانخفضت إيرادات الشركة في ذلك الربع بنسبة 3% إلى 8ر22 مليار دولار من 5ر23 مليار دولار في العام الماضي.