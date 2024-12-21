مسئولون ينفون الموافقة على بيع شركة برمجيات تجسس إسرائيلية لمستثمرين أمريكيين

نفى مسئولون في الولايات المتحدة وإسرائيل، التقارير التي ذكرت أن الجانبين وافقا على بيع شركة باراجون الإسرائيلية لتصنيع برمجيات التجسس إلى شركة إيه.إي. إندستريال بارتنرز التي تتخذ من فلوريدا مقرا.

وخلال الأسبوع الماضي، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن شركة باراجون، التي أسسها ضباط مخابرات إسرائيليون سابقون وبدعم من رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، اشترتها شركة إيه.إي، وهي مجموعة استثمارية تركز على الأعمال المتعلقة بالأمن القومي. وأكد مصدر مطلع لرويترز يوم الاثنين الخطوط العريضة للصفقة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، دون ذكر مصادر، أن مسئولين أمريكيين وإسرائيليين وافقوا على الصفقة.

لكن مسئولا كبيرا في البيت الأبيض قال أمس الجمعة إن هذا غير صحيح، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف: «لم توافق الحكومة الأمريكية قط على هذه الصفقة. إنها صفقة خاصة. ولم يتم إعطاء أي نوع من الضوء الأخضر لهذه الصفقة».

كما ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجيش الإسرائيلي نفي أيضا هذه التقارير.

ونقلت عن وزارة الدفاع قولها إن على الرغم من أن شركة باراجون كانت على اتصال معها بخصوص عملية الشراء، إلا أن الوزارة لم توافق على البيع، مضيفة أن المسئولين ما زالوا يدرسون الصفقة.

وحاولت شركة باراجون بالفعل دخول سوق المراقبة في الولايات المتحدة، وإن لم يكن ذلك دون مواجهة عقبات.

ففي سبتمبر، وقعت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية عقدا لمدة عام بقيمة مليوني دولار مع وحدة تابعة لشركة باراجون في الولايات المتحدة، وفقا لتقرير نشرته مجلة وايرد. لكن المسئول في البيت الأبيض أكد أن العقد تم إيقافه مؤقتا ووضعه قيد المراجعة.