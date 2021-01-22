قال الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إن فكر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب يسيطر على المصريين، معقبًا: «ترامب بداخلنا، نحن شخصيات ترامبية بدرجات متفاوتة».

وأضاف عبدالفتاح، أثناء تقديمه برنامج «90 دقيقة» عبر فضائية «المحور»، مساء الخميس: «سيطرة فكر ترامب في أمريكا كان استثناء ولكن في منطقتنا ليس استثناء».

وتابع: «الشخصية الترامبية النرجسية لا تصدق أن هناك هزيمة جاءت نتيجة إرادة ناخبين أو القائمين على إنفاذ القانون وتقف منهم موقف السخرية والعداء والانتقاص والإهانة وتلجأ إلى التفسير بالمؤامرة وتأويل كل حدث أو إشارة وكأن هناك حرب ضد هذا الشخص بسبب نجاحه أو وطنيته أو أمانته، رغم أنه نادرًا ما ينظر إليه أحد بهذه الطريقة».

أكد أن المصريين ليسوا جينيًا ضد الديمقراطية، أو ضد أي شيء أو ظاهرة أو اختراع مفيد، مضيفًا: «لو كانت اللغة اليابانية مفيدة لهم فسيتعلمونها، ولو كانت لغة الديمقراطية مفيدة لهم سيتعلمونها بشرط وجود المصلحة والمعلم الشاطر والبيئة المناسبة"ط».

واستطرد: «العقل المصري بحاجة إلى إعادة برمجة في الكثير من المجالات حتى يقبل ما هو فيد ويلفظ ما هو ضار، وهذا جزء من الوظيفة التربوية التثقيفية للدولة».