جهود أمنية لكشف ملابسات مقتل طفلة تغيبت عن منزل أسرتها بالشرقية

جريمة قتل الطفلة يارا بالشرقية.. والجهات الأمنية تكثف جهودها لكشف ملابسات الحادث



تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة طفلة تدعى يارا، عمرها 8 سنوات، عثر عليها متوفية بعد اختفائها عن منزل أسرتها في قرية بني حسن بمركز أولاد صقر.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة الطفلة يارا، عمرها 8 سنوات، مقيمة في قرية بني حسن بمركز أولاد صقر، جثة هامدة، وذلك بعد مرور وقت على اختفائها عن منزل أسرتها.

وتبين من التحريات الأولية وجود شبهة جنائية في حدوث الوفاة، فيما تم التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي في مدينة الزقازيق، وانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وطلبت تحريات المباحث.