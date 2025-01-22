مجلس الأمن الوطني العراقي يبحث جاهزية القوات الأمنية على الحدود

صرح صباح النعمان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة بأن المجلس الوزاري للأمن الوطني بحث مساء اليوم الأربعاء التحصينات والجاهزية وانفتاح القوات الأمنية العراقية على الشريط الحدودي مع دول الجوار.

وقال النعماني في بيان صحفي إن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني بحث خلال الاجتماع الدوري للمجلس الوزاري للأمن الوطني استكمال تسليم الملف الأمني من وزارة الدفاع إلى وزارة الداخلية، مع استمرار عملية المتابعة للعمل الأمني والاستخباري ضمن توحيد الجهود في هذا الإطار بما يحقق الأهداف المرسومة.

كما تم بحث آلية استثناء وزارة الداخلية من ضوابط تنفيذ عقود التسليح وتجهيز المعدات والأجهزة الأمنية والعسكرية والعمل بنظام الفيزا الإلكترونية وفق ما هو معمول به في العديد من الدول.

وذكر أن المجلس الوزاري للأمن الوطني ناقش آلية استكمال ما يتعلق بعودة النازحين وفق رؤية وزارة الهجرة والمهجرين والسياقات المعتمدة بالإضافة إلى مناقشة ملف مخيم الهول في سوريا.