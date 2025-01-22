حصل حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي على تبرع كبير قدره 5ر1 مليون يورو.

وبحسب بيان للبرلمان الألماني الاتحادي (بوندستاج)، فإن المتبرع هو الطبيب ورجل الأعمال من مدينة لوبيك، فينفريد شتوكر.

ووفقا لمجلة "دير شبيجل" الألمانية، فإن هذا هو أكبر تبرع فردي يتلقاه الحزب على الإطلاق. وكما يظهر في بيان البوندستاج، فإن هذا هو أيضا أعلى مبلغ من التبرعات يتلقاه حزب في الأسابيع القليلة الأولى من هذا العام.

واكتسب شتوكر شهرة خلال جائحة كورونا لأنه نظم حملة تطعيم غير قانونية في مطار لوبيك في نوفمبر 2021، حيث تم تطعيم أشخاص بدواء طوره ولكن لم تتم الموافقة عليه. وبناء على ذلك حكم عليه بدفع غرامة قدرها 250 ألف يورو، وقد استأنف على هذا القرار.

وفي العام الماضي، كان حزب البديل من أجل ألمانيا هو الحزب الوحيد الذي لم يحصل على أي تبرعات كبيرة. وكان أكبر تبرع فردي في عام 2024 من نصيب حزب "تحالف سارا فاجنكنشت" الشعبوي المؤسس حديثا (09ر4 مليون يورو). وتعتبر المبالغ التي تبلغ 35 ألف يورو أو أكثر تبرعات كبيرة. ويجب على الأحزاب الإبلاغ فورا عن هذه المبالغ إلى رئيسة البوندستاج، التي تقوم بدورها بنشر هذه المعلومات على الفور.