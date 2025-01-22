إدارة ترامب تلغي سياسات تقييد اعتقال المهاجرين في مواقع حساسة مثل المدارس والكنائس

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إلغاء السياسات التي كانت تحد من اعتقال المهاجرين في مواقع تُعتبر حساسة، مثل المدارس والكنائس.

وتلغي هذه الخطوة توجيهات استمرت لأكثر من عقد، كانت تقيد وكالتي الهجرة والجمارك والجمارك وحماية الحدود من تنفيذ عمليات إنفاذ قوانين الهجرة في مواقع حساسة.

وقالت وزارة الأمن الداخلي في بيان الثلاثاء: "هذا الإجراء يمكن الرجال والنساء الشجعان في وكالة الجمارك وحماية الحدود ووكالة الهجرة والجمارك من تنفيذ قوانين الهجرة والقبض على المهاجرين غير الشرعيين، بمن فيهم المجرمون مثل القتلة والمغتصبين، الذين دخلوا بلدنا بشكل غير قانوني. لن يتمكن المجرمون بعد الآن من الاختباء في المدارس والكنائس الأمريكية لتجنب الاعتقال".