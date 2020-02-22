بي بي سي: من هي جوليا نشيوات مستشارة ترامب الجديدة الأردنية الأصل؟

أفادت أنباء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصدد تعيين الأمريكية من أصول أردنية جوليا نشيوات مستشارة له لشؤون الأمن الداخلي، بحسب سي إن إن وموقع بوليتيكو.

وبهذا التعيين تخلف نشيوات، المسؤولة عن إعداد ولاية فلوريدا الأمريكية لمواجهة آثار التغيير المناخي، الأدميرال بيتر براون قائد قوات حرس السواحل السابق والذي شغل منصب مستشار ترامب للأمن الداخلي لمدة ستة أشهر.

وكانت نشيوات قد شغلت في السنوات الماضية مناصب بارزة منها نائبة المبعوث الرئاسي لشؤون الرهائن ونائبة مساعد وزير الخارجية الأسبق ريكس تيليرسون.

وتقوم نشيوات في مهمتها الجديدة بالعمل على حماية الولايات المتحدة من التهديدات الإرهابية، والتعامل مع على الكوارث الطبيعية، وتعزيز الدفاعات في الفضاء الافتراضي.

فمن هي جوليا نشيوات؟

جوليا نشيوات من أصول أردنية و تحمل درجة الماجستير في الدراسات الأمنية من جامعة جورج تاون الأمريكية، ودرجة الدكتوراه من معهد طوكيو للتكنولوجيا في اليابان.

وكانت نشيوات قد عملت ضابطة استخبارات سابقة بالجيش الأمريكي، وخلال تلك الفترة ذهبت إلى أفغانستان والعراق.

كما عملت نشيوات أيضا في وزارة الخارجية الأمريكية في إدارة ترامب، ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية في إدارة الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش.

ويعني انضمامها إلى البيت الأبيض أنها ستعمل من جديد مع روبرت أوبراين، مستشار الأمن القومي في إدارة ترامب، حيث عمل الاثنان معا في وقت سابق في وزارة الخارجية الأمريكية.

وكانت نشيوات قد عملت في ولاية فلوريدا لصالح حاكم الولاية، رون ديسانتيس، الذي يعمل على إعداد الولاية لمواجهة الكوارث الطبيعية، وخاصة الناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر.

وكانت قناة رؤيا الأردنية قد قالت إن جوليا نشيوات تنتمي إلى عشيرة تعيش في مدينة السلط في وسط الأردن، وأنها تتحدث العربية بطلاقة رغم نشأتها في الولايات المتحدة.