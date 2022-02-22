الأهلي يسعى لاستعادة الانتصارات المحلية أمام المقاصة

تتواصل اليوم، منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، بـ مباريات قوية، حيث يحل مصر المقاصة ضيفًا على الأهلي في الثامنة مساءً على ملعب «الأهلي وي السلام».

يعود الأهلي لبطولة الدوري الممتاز بعد غياب استمر لقرابة الشهرين تقريبًا، بمواجهة مصر للمقاصة، بحثًا عن انتصار يستعيد به صدارة جدول ترتيب المسابقة.

ولعب الأهلي آخر مبارياته بالدوري يوم 26 ديسمبر الماضي أمام فيوتشر، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، ثم توقفت بالطولة وخاض الأحمر منافسات كأس الرابطة التي ودعها مبكرا، ثم شارك الأهلي في كأس العالم للأندية التي حل بها ثالثا وحصل على الميدالية البرونزية، ثم افتتح مشوار دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بالتعادل السلبي مع الهلال السوداني.

يحتل الأهلي، قبل مباراة اليوم، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 19 نقطة، وبفارق نقطة واحدة خلف بيراميدز المتصدر، ولكن للأهلي مباراة مؤجلة إضافية أمام الجونة بخلاف اللقاء المؤجل ضد بيراميدز، فيما يحتل مصر المقاصة المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط فقط، بعدما خاض مبارياته كاملة.

يسعى الأهلي مع مديره الفني بيتسو موسيماني لتحقيق الفوز على المقاصة، قبل المواجهة المرتقبة ضد ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، السبت المقبل، بدوري الأبطال، وتعويضًا للجماهير عن التعادل الأخير أمام الهلال السوداني.

وربما يلجأ موسيماني لإشراك بعض اللاعبين الذين لم يخوضوا المباريات مؤخرا، مقابل إراحة بعض الدوليين الذين تم استهلاكهم بدنيا مثل عمرو السولية ومحمد عبد المنعم.

ومن المتوقع ان يبدأ موسيماني مباراة اليوم بتكشيل مكون من: في حراسة المرمى: علي لطفي، في خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، محمد عبدالمنعم، محمد هاني، وفي خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، آليو ديانج، محمد مجدي أفشة، وفي الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمد شريف.

على الجانب الآخر، يخوض المقاصة المباراة بحثا عن نتيجة إيجابية لتحسين موقفه، حيث يحتل المركز الـ14 في ترتيب جدول الدوري برصيد 8 نقاط فقط جمعهم من خوضه 9 لقاءات، حقق الفوز في واحدة وتعادل في 5 مباريات، بينما تعرض للهزيمة في 3 لقاءات.