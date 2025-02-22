قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الرئيس محمود عباس سيقدم رؤية فلسطينية خلال القمة العربية الطارئة المقرر عقدها في القاهرة في الرابع من مارس المقبل.

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء السبت، أن الرؤية تتضمن مجموعة من الأسس، أولها وحدة الأراضي الفلسطينية والحفاظ على إقليم الدولة الفلسطينية الذي اعترفت به الشرعية الدولية وتضمنته مبادرة السلام العربية وقرارات مجلس الأمن.

وشدد على أنه «لا يمكن بأي حال من الأحوال فصل أو اجتزاء أي جزء من إقليم غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية عن الأجزاء الأخرى»، مؤكدا أن هذه الأراضي تخضع لولاية منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين.

وأشار إلى أن الأساس الثاني يتمثل في أن إدارة قطاع غزة يجب أن تتبع حكومة فلسطينية واحدة، وهي حكومة السلطة الوطنية الفلسطينية، باعتبارها صاحبة الولاية والإدارة، مضيفا أن الأمر الثالث يكمن في وجود صوت تمثيلي واحد، وهو منظمة التحرير الفلسطينية التي تمثل كل الشعب الفلسطيني.

وأكد أنه لا يمكن القبول بأي حال من الأحوال بوجود أو سيطرة إسرائيلية على أي جزء من الأرض الفلسطينية، قائلا: «لا نقبل تقاسما وظيفيا أو وجودا إسرائيليا بأي شكل من الأشكال، أمنيا أو غير أمني، الترتيبات يجب أن تضعها السلطة الفلسطينية وترعاها القيادة الفلسطينية بالشراكة مع الأشقاء العرب».

وأضاف أن حركة «حماس» جزء من الشعب الفلسطيني، ولا يمكن لأحد إنكار ذلك، مردفا:« ونحن لا نريد ولا نملك إقصاء حماس أو أي طرف فلسطيني من المشهد السياسي أو الوطني؛ لكن الإدارة والقيادة والتمثيل لسلطة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي ونظام سياسي واحد، أما الفصائل والأحزاب والقوى الفلسطينية نحترم وجودها ونحترم حق الشعب الفلسطيني في الاختلاف السياسي».