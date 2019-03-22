مجلس الشيوخ الفرنسي يقرر إحالة أدلة بشأن مساعد رئاسي سابق للنيابة العامة

قررت هيئة مكتب مجلس الشيوخ الفرنسي رفع أدلة، تقدم بها ثلاثة من أبرز مسؤولي الإليزيه بشأن مساعد رئاسي سابق مثير للجدل، إلى النيابة العامة.

وجاء رد فعل حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون غاضبًا إزاء ما وصفته بأنه "قرار سياسي"، في أحدث تطور في الفضيحة التي دارت حول المساعد الأمني السابق ألكسندر بينالا، المتهم بارتكاب أعمال عنف أثناء احتجاجات عيد العمال في العام الماضي.

وقرر مجلس الشيوخ أنه يجب إحالة الشكوك حول الشهادة الزائفة لبينالا نفسه أمام لجنة في مجلس الشيوخ، إلى النيابة العامة.

من ناحيتها، أكدت نائبة رئيس مجلس الشيوخ، فاليري ليتارد، عدم وجود أدلة كافية للاشتباه في قيام مسؤولين اثنين آخرين في الإليزيه، من بينهم الأمين العام للإليزيه أليكس كولر، بالإدلاء بالشهادة الزائفة، وذلك وفقا لبيان صادر عن مجلس الشيوخ.

ولكن مجلس الشيوخ قرر أنه مازال يتعين إرسال الأدلة إلى النيابة العامة، إلى جانب "قائمة من التضاربات والتناقضات" التي أعدتها لجنة الاستجواب في هذه القضية.

واتهم المتحدث باسم الحكومة بنجامين جريفو مجلس الشيوخ الذي تسيطر عليه المعارضة باتخاذ قرار سياسي في وقت تحتاج فيه فرنسا إلى الوحدة الوطنية، مشيراً إلى العنف الذي شهدته احتجاجات حركة "السترات الصفراء" الأسبوع الماضي.

وكانت قد تمت إقالة بينالا في يوليو الماضي، بعد أن وصفته صحيفة "لوموند" الفرنسية بأنه رجل شوهد وهو يرتدي خوذة الشرطة ويهاجم - على ما يبدو - شابين أثناء مظاهرة عيد العمال في باريس.

ويشار إلى أنه يخضع حاليا للتحقيق الرسمي بشأن الواقعة.

وأفاد مصدر قضائي أول أمس الأربعاء، بأنه تم التحقيق معه رسميا بسبب اعتداء مزعوم آخر في نفس اليوم ولحمله أسلحة نارية بدون تصريح.