لجنة البنوك بجمعية رجال الأعمال: تأجيل سداد أقساط الشركات والأفراد أنقذ السوق من التعثر

قال حسن حسين رئيس لجنة البنوك بجمعية رجال الأعمال إن قرار البنك المركزى بتأجيل استحقاق جميع أقساط قروض الشركات بما فى ذلك العملاء المنتظمون والمتعثرون والمتأخرون عن السداد أنقذ السوق من موجة تعثر كبيرة.

وأضاف حسين أن تلك القرارات سيستفيد منها جميع القطاعات والصناعات وهو ما سينعكس بالايجاب على معدلات التصنيع والانتاج فى السوق، كما انها سترفع شهية الكثيرين على زيادة حجم استثماراتهم فى مختلف القطاعات الاقتصادية.

كان البنك المركزى أصدر قرارا الاسبوع الماضى بتأجيل أقساط قروض الأفراد والشركات 6 أشهر، فى ظل تداعيات «كورونا» على الاقتصاد المصرى.

وشمل القرار تأجيل سداد أقساط قروض الشركات، والأفراد وتشمل القروض العقارية للإسكان الشخصى مع عدم تطبيق عوائد أوغرامات اضافية نتيجة التأخر فى السداد.

ولفت حسن حسين إلى أن تأجيل سداد الاقساط على القروض العقارية أمر فى منتهى الاهمية ويدعم قطاع الاستثمار العقارى، أسوة بقطاع الصناعة والتجارة.

وقال حسن حسين إن خفض تكلفة الإقراض بنسبة 3% قرار جرىء ومهم ويتناسب مع المتغيرات التى تحدث فى السوق والعالم بسبب تفشى فيروس كورونا وتوقف حركة التجارة العالمية وانحسار الطلب على السلع بشكل كبير.

ولفت حسين إلى ضرورة استمرار الحكومة فى عمليات التحفيز حتى تنتهى الازمة وتعود حركة التجارة العالمية إلى معدلاتها الطبيعية، لدينا الكثير من الدروس المستفادة من تلك الازمة اهمها القدرة على ادارة الازمة، وزيادة الاستثمارات النوعية التى يحتاجها الاقتصاد.