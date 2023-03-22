شهد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، استلام الدفعة الأولى من سلة الغذاء بإجمالي 2500 سلة مواد غذائية مقدمة من وزارة الأوقاف لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من خلال وزارة التضامن الاجتماعي.

جاء ذلك بحضور الشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية.

وأشار المحافظ، إلى أن إجمالي حصة الدقهلية من سلة الغذاء 70 ألف سلة مواد غذائية من بإجمالي 350 ألف طن مواد غذائية متنوعة، لتوزيعها خلال شهر رمضان على الأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة.

وأكد مختار، أنه سيتم إيصال سلة المواد الغذائية إلى مستحقيها بكل عزة وكرامة في منازلهم، موجهًا بعدم تصوير المواطنين أثناء التسليم، وستكون هناك متابعة مستمرة للتأكد من وصولها إليهم.

وثمّن المحافظ، جهود وزارة الأوقاف والتضامن الاجتماعي من خلال توفير سلة المواد الغذائية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية خلال شهر رمضان الكريم.