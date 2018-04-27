قالت الدكتورة منار غانم عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم الأربعاء يشهد ارتفاعا طفيفا درجات الحرارة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى، أن درجة الحرارة العظمى المتوقعى على محافظات القاهرة الكبرى اليوم تبلغ 26 درجة مئوية؛ تأثرا بمصادر كتل هوائية قادمة من مناطق صحراوية من شبه الجزيرة العربية، تكون دافئة في درجات حرارتها نهارا.

وأوضحت أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا ما يُساعد بشكل كبير على الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، على أغلب المحافظات الشمالية حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وصولا إلى جنوب الصعيد، وذلك خلال فترة النهار.

وأشارت إلى أن فترة الليل ومع غياب أشعة الشمس وتحديدا في فترات الليل المتأخر، تشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، ويكون الفارق بين درجات الحرارة المسجلة نهارا وليلا أكثر من عشر درجات، ذاكرة أن الأجواء ليلا ستظل باردة على أغلب محافظات الجمهورية.