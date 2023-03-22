كاميلا تفوز على كايا في بطولة ميامي المفتوحة للتنس

تأهلت الإيطالية كاميلا جيورجي للدور الثاني ببطولة ميامي المفتوحة للتنس، رغم أنها أهدرت فرصة تقدمها بخمسة أشواط نظيفة في المجموعة الثالثة، حيث تغلبت على المخضرمة الإستونية كايا كانيبي.

وتغلبت اللاعبة الإيطالية المصنفة 44 على العالم، والتي فازت ببطولة ميريدا المفتوحة الشهر الماضي، على اللاعبة الإستونية بنتيجة 7 / 6 (7 / 4) و6 / 7 (4 / 7) و7 / 6 (7 / 4) في ثلاث ساعات و32 دقيقة.

وكان وقت المباراة يعادل نفس وقت مباراة الروسية إيريكا أندريفا والبريطانية هاريت دارت في الدور الأول ببطولة "أيه تي أكس" الشهر الماضي كأطول مباراة في موسم الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات.

وتلتقي جيورجي في الدور الثاني مع البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا، الفائزة ببطولة ميامي ثلاث مرات والتي وصلت للدور قبل النهائي ببطولة أستراليا المفتوحة الأخيرة.

وحققت الروسية إيفجينيا رودينا /34 عاما/ أبرز مفاجآت اليوم بتغلبها على الأمريكية برناردا بيرا 6 / 3 و6 / 4 في 73 دقيقة، لتضرب موعدا في الدور الثاني مع البولندية ماجدا لينيت، المصنفة رقم 20 في البطولة.

في المقابل تأهلت البلجيكية إليز ميرتينز ، المصنفة 39 على العالم، للدور الثاني بسهولة بتغلبها على الأمريكية أليشيا باركس 6 / 1 و6 / 4 ، لتضرب موعدا في الدور الثاني مع الروسية داريا كاساتكينا، المصنفة الثامنة على العالم.

وودعت المصنفة 43 على العالم يوليا بوتنيتسوفا، من كازاخستان ، البطولة مبكرا بخسارتها 6 / 7 (4 / 7) و2 / 6 أمام الكندية ريبيكا ماريانو، التي تأهلت لمواجهة الأمريكية كوكو جاوف، المصنفة السادسة في البطولة.

وودعت اللاعبة الشابة التشيكية ليندا فروهفيتوفا، المصنفة 50 على العالم، البطولة بخسارتها المفاجئة أمام الكندية كاثرين سيبوف 2 / 6 و6 / 4 و4 / 6، بينما فازت الألمانية لاورا سيجموند على المصرية ميار الشريف 6 / 3 و6 / 4.

وانسحبت التشيكية كاترينا سينياكوفا بسبب الإصابة رغم فوزها في المجموعة الأولى على الأمريكية كلاير ليو، بنتيجة 6 / 3 و3/3، وستكون جائزة ليو هي مواجه المصنفة الأولى على العالم البولندية إيجا شفيونتيك، حاملة اللقب.