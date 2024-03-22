محافظ الغربية يتفقد مواقف 12 مركز ومدينة لمتابعة الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة

تابع الدكتور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولاته التفقدية المستمرة من السابعة من صباح اليوم، لمتابعة انتظام العمل داخل مواقف الأجرة في ١٢ مركزا ومدينة؛ لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة والتي أعلنت عنها محافظة الغربية صباح اليوم؛ إثر قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، حيث تفقد المحافظ مجمع مواقف زفتى والسنطة.

وشدد محافظ الغربية على السائقين بضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة والتي تم وضعها لتتناسب مع الأسعار الجديدة للوقود، بما لا يتعارض مع مصلحة السائق والركاب في ذات الوقت، كما وجه مدير إدارة المواقف بالتنسيق مع مجالس المدن والأحياء بسرعة الانتهاء من تعليق بنرات موضح بها التعريفة الجديدة.

وشدد على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

كما تحدث رحمي مع المواطنين، مطالباً إياهم بعدم دفع أي مبالغ مالية سوى المحددة والإبلاغ الفوري على ارقام لوحات السيارات في حال مخالفة السائق للتعريفة المعلنه من خلال التواصل مع غرفة عمليات المرور ٠٤٠٣٤٥٤٥٩٩، غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣ ،إدارة المواقف ٠١٠٠٦٩٦٦٩٨٣، أو عبر الواتس آب الخاص بمبادرة "الغربية بتتغير بيكم" على الأرقام (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤)

وفي سياق آخر، وجه محافظ الغربية مديرية التموين بالمتابعة الدورية على مدار الساعة لتوفير الوقود بأنواعه المختلفة داخل محطات الوقود المنتشرة في أرجاء المحافظ.

وأصدر محافظ الغربية، فجر اليوم، القرار ٣٩٤ لسنة ٢٠٢٤ بتشكيل لجنة لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية، حيث نص القرار على زيادة تعريفة الركوب لوسائل المواصلات لجميع الخطوط الداخلية بالمحافظة والخارجية بين المحافظات بما يتناسب مع الزيادة المقررة.

وقررت لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار البنزين 80 و92 و95 جنيهًا واحدًا، وبذلك تصبح قيمة لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيها، وسعر اللتر بنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه.

كما قررت لجنة تسعيرالمواد البترولية زيادة سعر السولار جنيهًا و75 قرشًا للتر الواحد وبذلك يصبح سعر لتر السولار 10 جنيهات، بالإضافة إلى زيادة سعر أنبوبة غاز البوتاجاز سعة 12.5 كيلوجرام، من أرض المستودع للمستهلك من 75 جنيها إلى 100 جنيه.

وجاءت الأسعار كالآتي مقارنة بالأسعار السابقة:

بنزين 80: 10 جنيهات - 11 جنيهاً

بنزين 92 : 11.5 جنيه - 12.5 جنيه

بنزين 95 : 12.5 جنيه - 13.5 جنيه

السولار : 8.25 جنيه - 10 جنيهات

أنبوبة البوتاجاز: 75 جنيها - 100 جنيه.

ويأتى قرار اللجنة انطلاقًا من التزامها بما تم الإعلان عنه منذ يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائى على بعض المنتجات البترولية، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع المنتجات فى السوق المحلى ارتفاعاً أو انخفاضاً كل ربع سنة وفقاً للتطور الذى يحدث لأهم عاملين مؤثرين فى تكلفة إتاحة وبيع هذه المنتجات فى السوق المحلى، وهما السعر العالمى لبرميل خام برنت وتغير سعر الدولار أمام الجنيه، بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.