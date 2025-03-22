الجيش اللبناني يعلن تفكيك منصات صواريخ بدائية الصنع في منطقة شمال الليطاني

أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، العثور على 3 منصات صواريخ بدائية الصنع في المنطقة الواقعة شمال نهر الليطاني وتفكيكها، مؤكدًا أن الوحدات العسكرية تستمر في اتخاذ التدابير اللازمة لضبط الوضع في الجنوب.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «على أثر إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة، أجرى الجيش عمليات مسح وتفتيش وعثر بنتيجتها على 3 منصات صواريخ بدائية الصنع في المنطقة الواقعة شمال نهر الليطاني بين بلدتَي كفرتبنيت وأرنون - النبطية، وعمل على تفكيكها».

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بـ 13 قذيفة اليوم السبت عدة بلدات في جنوب لبنان.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، «تعرضت الحارة الشمالية الغربية لبلدة يحمر الشقيف في قضاء النبطية صباح اليوم لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع».

وأشارت إلى أن «القصف طال أيضا أطراف بلدتي ارنون وكفرتبنيت»، لافتة إلى «إحصاء سقوط نحو 10 قذائف في الاعتداءات الإسرائيلية على المناطق المذكورة».

وأوضحت الوكالة أن «قصفا مدفعيا معاديا يستهدف بلدة الخيام، وأن ثلاث قذائف ميركافا استهدفت البلدة»، كاشفة عن أن «العدو أطلق رشقات رشاشة في اتجاه حولا، مركبا وكفركلا».

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن اعتراض ثلاثة صواريخ من بين خمسة تم إطلاقها من لبنان على بلدة المطلة الحدودية.