حذر وكيل وزارة الصحة والبيئة العراقية، جاسم الفلاحي، عضو خلية الأزمة العراقية لمواجهة فيروس كورونا من الاستخفاف أو التهاون بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي في الوقاية من فيروس كورونا.

وقال الفلاحي لصحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة اليوم الأربعاء إن تخفيف حظر التجوال خلال شهر رمضان "لا يعني بالضرورة أن الوضع مطمئن وإنما القرار جاء من أجل تسهيل قضاء حاجات المواطنين وعلى الجـميع الالتزام بالقرارات التي تصدر من الخلية (خلية الأزمة) واتباع الإرشادات الصحية السليمة".

وأضاف أن "خلية الأزمة تراقب بشدة الموقف الوبائي يوميا، وتـخـرج بياناً تفصل فيه الإحصائيات بصورة شفافة دون أن يخفى شيء ولديها مـعـدل بياني لانتشار المـرض، ومن خلال جهود وزارة الصحة والبيئة استطاعت تحويل الخط البياني الحاد إلى خــط بياني بمستوى هضبي، وهو ما يؤكد أن النظام الصحي في العراق قادر على احتواء المرض".

وذكر أن "المؤشرات تتجه إلى الاستقرار الوبائي في العراق، لكن يجب أن يعامل المرض بحذر شديد لأن الفيروس ذكي ومراوغ وعلينا عدم الاستخفاف والاطمئنان والاسترخاء في مواجهة هذا الوباء".

وأكد "إننا نعتمد على المواطن بأنه واع بتطبيق الإجراءات الصحـية وتقليل الاختلاط وارتــــداء الكمامات والقفازات وعدم الملامـسة مع الآخرين".