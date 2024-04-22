قمة تونس الثلاثية ترفض التدخل الأجنبي في شئون ليبيا

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أعلن البيان الختامي لقمة الدول الثلاث تونس والجزائر وليبيا، بتونس اليوم الاثنين، "الرفض التام" للتدخل الأجنبي في شؤون ليبيا.

ولفت البيان الذي تلاه وزير خارجية تونس نبيل عمار في القصر الرئاسي بقرطاج بحضور الرئيس التونسي قيس سعيد ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، الى أهمية دعم الجهود للتوصل الى تنظيم انتخابات في ليبيا.

كما شدد البيان على الدور المحوري لدول الجوار في جهود الاستقرار والإعمار بليبيا.

وكان لقاء سابق بين الرؤساء الثلاثة على هامش منتدى البلدان المصدرة للغاز بالجزائر في مارس الماضي، خلص الى الاتفاق على تنظيم قمة كل ثلاثة أشهر لتنسيق "أطر الشراكة والتعاون" على أن يكون اللقاء الأول بتونس.

ولفت البيان إلى حاجة الدول الثلاث إلى "صوت مسموع" دوليا عبر مساعيها لتعزيز التنسيق والتعاون وإلى خطط عمل جديدة لتعزيز التكامل فيما بينها.

وتأتي القمة في ظل تعطل أعمال اتحاد المغرب العربي الذي تأسس في العام 1988 ويجمع الدول الثلاث إلى جانب دولتي المغرب وموريتانيا، وفي ظل التوتر القائم بين الجزائر والمغرب بشأن نزاع الصحراء الغربية.

ولم تشر القمة صراحة إلى استبدال الاتحاد بتكتل جديد، ولكنها شددت على أهمية "تنسيق المواقف والرؤى" سياسيا واقتصاديا.