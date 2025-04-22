ملك الأردن يشدد على خطورة التصعيد الإسرائيلي في الضفة

شدد ملك الأردن عبد الله الثاني على "خطورة استمرار التصعيد في الضفة الغربية، والانتهاكات للمقدسات في القدس"، مجددا رفض بلاده "لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة".

جاء ذلك خلال لقاءين منفصلين، في قصر الحسينية بالعاصمة عمان، اليوم الثلاثاء، مع وفدين أمريكي وفرنسي، تم خلالهما بحث تطورات الأوضاع في المنطقة وجهود وقف حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، وفق بيانين للديوان الملكي.

وضم الوفد الأمريكي مساعدي أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في الكونجرس، بينما ضم الوفد الفرنسي أعضاء من مجلس الشيوخ وممثلين عن مجموعة الصداقة الفرنسية الأردنية، ومجموعة الاتصال والتفكير والرصد والتضامن مع مسيحيي الشرق والأقليات في الشرق الأوسط والأكراد، وفقاً لوكالة وفا الفلسطينية.

كما دعا ملك الأردن إلى "استعادة وقف إطلاق النار في غزة، واستئناف إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون تأخير".