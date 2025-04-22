 لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية تقاضي أوبر بتهمة تضليل المستخدمين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية تقاضي أوبر بتهمة تضليل المستخدمين

نيويورك - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 22 أبريل 2025 - 9:33 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 22 أبريل 2025 - 9:33 ص

أعلنت لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية يوم الإثنين أنها رفعت دعوى قضائية ضد شركة خدمات النقل "أوبر"، متهمة إياها بتضليل المستهلكين وجعل عملية إلغاء الاشتراك في خدماتها صعبة للغاية.

وقالت اللجنة، في الشكوى، إنها قامت بالإجراء القانوني "بسبب الادعاءات الكاذبة أو المضللة التي قدمها المدعى عليهم بشأن خدمة الاشتراك، وفشلهم في توفير آليات بسيطة للعملاء لإلغاء الاشتراك، وقيامهم بفرض رسوم على العملاء دون موافقتهم".

وأوضح المنظمون في الشكوى، التي قُدمت إلى محكمة في ولاية كاليفورنيا، أنهم يسعون للحصول على تعويضات مالية وأمر قضائي دائم، إلى جانب تدابير أخرى.

وقال رئيس لجنة التجارة الاتحادية، أندرو فيرجسون: "الأمريكيون سئموا من الاشتراكات غير المرغوب فيها التي يبدو من المستحيل إلغاؤها".

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