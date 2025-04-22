4 شهداء بينهم طفلتان في قصف الاحتلال الشجاعية وشمال مخيم النصيرات

استُشهد أربعة فلسطينيين، وأصيب آخرون، ظهر اليوم الثلاثاء، في قصف الاحتلال الشجاعية شرق مدينة غزة، وشمال مخيم النصيرات، وسط القطاع.

وأفاد مراسلو وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد ثلاثة مواطنين، بينهم طفلتان، وإصابة آخرين، في قصف طائرات الاحتلال تجمعا للمواطنين شمال النصيرات.

وأضافت المصادر ذاتها، أن شهيدا ارتقى في قصف الاحتلال منزلا بوادي العريس بحي الشجاعية، فيما أصيب مواطن بجروح خطيرة، إثر تجدد القصف المدفعي على حي الزيتون.

وأشارت إلى عددا من المواطنين أصيبوا بجروح مختلفة، جراء إطلاق آليات الاحتلال النيران، تجاه خيام النازحين في شمال غرب مدينة رفح، ومنطقة بئر 19 في مواصي مدينة خان يونس.

كما شن طيران الاحتلال غارة على محيط مستشفى الدرة للأطفال في حي التفاح شرق مدينة غزة.

واستهدفت طائرة مفخخة غرفة دواجن فوق سطح منزل يعود لعائلة أبو حصيرة شمال غرب مدخل مخيم البريج وسط القطاع، دون إصابات.

وألقت طائرات الاحتلال المسيرة قنابل متفجرة على منازل المواطنين في شارع السكة بحي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 51,266 شهيدا، و116,991 مصابا، وما زال عدد من الشهداء تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم، بسبب قلة الإمكانيات.